Live MN LIVE MN - Thorsvedt: "Avremmo meritato anche di più. Gol annullato? Per me non era fallo"

La conferenza stampa del giocatore del Sassuolo al termine della partita contro il Milan

Tra poco un giocatore del Sassuolo interverrà in conferenza stampa per commentare la partita di questa sera contro il Milan.

20.58 - Comincia la confernza stampa di Thorsvedt

È un pareggio che vale quanto?

"Importante, sempre, contro una squadra forte. Ma avremmo meritato di più. Abbiamo giocato benissimo, manca solo l'ultimo pezzo. Ho sbagliato due occasioni, e in almeno una devo fare gol anche se l'arbitro ha fischiato troppo presto".

Ti vediamo spesso riempire l'area. Te la chiede il mister?

"È importante mettere giocatori dentro l'area. Giochiamo in un modo fluido, che significa che tante volte gli attaccanti si abbassano e gli altri devono fare le corse dentro l'area. Contro il Monza ad esempio abbiamo mancato questo aspetto nell'ultimo quarto di gara. In questo dobbiamo crescere ancora di più".

È possibile mantenere questa concentrazione sempre?

"Certo, dobbiamo farlo. È troppo importante. Abbiamo dimostrato oggi ma anche contro la Juventus che abbiamo mentalità. Un po' di meno contro il Monza, ma ogni partita dobbiamo avere quella mentalità di lavorare per ognuno, per la squadra. È così che si vincono le partite".

Quanto è importante fare parte della Norvegia?

"Mi aiuta tanto. Andare là con giocatori che hanno qualità altissima. Mi guardo i giocatori che giocano in Premier, come Odegaard, che è il mio idolo, ed ogni volta che vado in Nazionale provo ad imparare qualcosa da lui. Quindi per me è importante e mi piace tanto".

Sulla differenza di rendimento del Sassuolo, in casa e fuori

"Diffiicle dire se è qualcosa che è dentro di noi o è casuale. La prossima fuori casa proviamo a vincerla".

Sul rinnovo

"Non voglio parlare di queste cose".

Cosa è successo in area di rigore al momento del gol annullato?

"Non lo so. Dopo la partite ho visto il replay e per me l'arbitro ha fischiato troppo presto, perché la palla non è neanche arrivata dove eera il fatto. Normalmente aspettano un po' e poi dopo decidono. È un peccato, perché secondo me non era fallo".

21.06 - Finisce la conferenza stampa