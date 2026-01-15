live mn Kempf: "Rigore? Magari un altro arbitro non lo avrebbe dato"

Marc Oliver Kempf, giocatore Lariano, è presente in conferenza stampa al termine di Como-Milan.

Prevale il rammarico per non averla chiusa? Ti sei fatto male?

"Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra. La prossima volta cercheremo di fare meglio. Per il cambio? Ho sentito un fastidio e ho preferito non rischiare per i prossimi impegni".

Un tuo racconto personale sul gol e l'azione del rigore

"Sul gol. Ero felice di aver fatto un altro gol contro una grande squadra. Rigore? Non so se è sempre rigore, magari un altro arbitro non l'avrebbe dato".

Vorresti rimanere a Como, avete già parlato di rinnovo?

"Non parlo tanto dei giocatori che il club porta. Penso che abbiamo buoni giocatori che possono ancora migliorare ed imparare da queste partite".