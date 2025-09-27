Milan-Napoli, partenopei in emergenza in difesa: out Buongiorno, Rrahmani, Spinazzola ed Olivera
Il Napoli che domani sera sarà a San Siro per affontare il Milan dovrà far fronte un'improvvisa emergenza in difesa. Oltre a Buongiorno, che si è fatto male contro il Pisa, e Rrahmani, Antonio Conte dovrà fare a meno anche di Spinazzola ed Olivera.
Racconta Massimo Ugolini su Sky Sport 24 che i due terzini non sono partiti con il resto della squadra alla volta di Milano. Da capire che formazione schiererà Conte domani sera: c'è la possibilità di vedere Beukema, Mariannucci e Gutierrez.
