Napoli-Milan, Di Lorenzo: "Rossoneri di qualità, al di là della loro posizione in classifica"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Siamo rientrati tutti da pochi giorni dopo gli impegni con le Nazionali. Quando si torna, il tempo per preparare la partita è limitato, ma ci siamo allenati bene. La squadra sta bene, il gruppo è quasi al completo e siamo pronti per affrontare al meglio questo finale di stagione".

Napoli-Milan in arrivo.

"Ci aspetta una gara difficile contro un avversario di grande qualità. Al di là della loro posizione in campionato e del momento che stanno attraversando, il Milan resta una squadra forte, con giocatori talentuosi. Dovremo stare attenti a limitare i loro punti di forza e sfruttare al meglio le nostre caratteristiche, spinti anche dal calore del nostro pubblico. Negli ultimi anni abbiamo avuto sfide intense contro di loro, alcune vinte, altre perse. Sarà una partita aperta, e dovremo dare il massimo, come abbiamo fatto fino ad ora".