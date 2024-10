Oggi scende in campo il Club Brugge, prossimo avversario del Milan in Champions

Ad oggi l'esperienza del Milan nella nuova Champions League è più che deludente, anche perché al netto delle prestazioni, positive o negative che siano state, la formazione di Paulo Fonseca è ancora a zero punti in classifica. C'è bisogno di invertire il prima possibile questo trend, anche perché se l'obiettivo sono quantomeno i playoff, il Diavolo non si può permettere altri passi falsi, a partire dalla prossima partita di Champions in programma il 22 di ottobre, a San Siro, contro il Club Brugge.

Fonseca avrà tutto il tempo a disposizione per studiare la compagine belga, che nella giornata di oggi, alle 18.30 per l'esattezza, scenderà in campo al Jan Breydel Stadium contro l'Union Saint Gillois per la decima giornata di Pro League, dove la formazione nerazzurra è in leggero ritardo rispetto alle rivali, visto che ad oggi la vetta della classifica dista 9 punti.