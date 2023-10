Ora tocca al Genoa. Retegui in dubbio: pronti l'ex Messias o Puscas

Il Milan non può perdere tempo a riflettere e deve rimettersi subito all'opera: domani sarà già giorno di vigilia con i rossoneri che sabato sera saranno ospiti del Genoa a Marassi. Come riporta oggi Il Secolo XIX, i rossoblù rimangono in ansia per Mateo Retegui, goleador della squadra: il centravanti italo-argentino non ha subito lesioni al ginocchio ma il dolore rimane e la sua presenza è in dubbio. Nei prossimi due allenamenti - oggi e domani - la verità. Se non dovesse farcela dal primo minuto al suo posto sono pronti o l'ex Messias o il rumeno Puscas.