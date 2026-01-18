Per la sfida contro il Milan Di Francesco ritrova Banda e Ramadani

di Lorenzo De Angelis

Eusebio Di Francesco scalda la vigilia di San Siro con equilibrio e determinazione. Il Lecce si avvicina alla sfida contro il Milan di Allegri consapevole della forza dell'avversario, ma intenzionato a giocarsi le sue chance senza timori. Buone notizie arrivano dai rientri di Ramadani e Banda, tornati disponibili dopo la squadra. 

Situazione opposta per Danilo Veiga, assente per squalifica, con Pierotti tra i candidati per sostituirlo dal primo minuto questa sera a San Siro contro il Milan. A riportarlo i colleghi di Tuttosport