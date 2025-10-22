Pisa, anche Lusuardi salta il Milan: lesione al collaterale del ginocchio destro
Dopo Stengs (rientro previsto a gennaio) ed Esteves (almeno altre tre settimane out), il Pisa, prossimo avversario del Milan in campionato (venerdì alle 20.45 a San Siro), perde un altro giocatore per diverso tempo: si tratta di Mateus Lusuardi, il quale ha riportato una lesione di alto grado al collaterale mediale del ginocchio destro. Secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore dovrà restare ai box per un mese e mezzo.
Questo il comunicato del Pisa: "Il Pisa Sporting Club informa che gli accertamenti strumentali effettuati sul calciatore Matheus Lusardi hanno evidenziato una lesione di alto grado al collaterale mediale, conseguenza di un serio trauma distorsivo al ginocchio destro. Per il difensore, infortunatosi in un contrasto durante il penultimo allenamento della scorsa settimana, è già stato impostato il percorso di recupero".
