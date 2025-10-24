Pisa, Cuadrado: "Allegri mi ha detto che se ci fosse stato lui in porta il rigore me lo parava..."

vedi letture

Juan Cuadrado ha parlato a DAZN al termine di Milan-Pisa. Le sue parole:

Cosa ti ha detto Gilardino prima di farti entrare? Cosa ti ha detto Fofana quando eri sul dischetto? Cosa ti ha detto Allegri a fine partita?

“Gilardino mi stava dicendo che voleva mettermi a sinistra, perché c’era la possibilità dell’uno contro uno. Il mister ci dà fiducia, poi grazie a Dio è uscito tutto bene. Poi peccato, stavamo per fare un grande risultato contro una grande squadra come il Milan. Fofana ha cercato di dirmi qualcosa, sapevo già dove calciare e non l’ho ascoltato neanche. Allegri mi ha detto che se ci fosse stato lui in porta me lo parava il rigore perché mi conosce (ride, ndr)”.

Su Allegri: “Il mister oltre ad essere un grande allenatore è una grande persona. Aveva tanta fiducia in me, mi ha fatto migliorare come calciatore e come persona, lo ringrazio tanto. I ricordi con lui sono bellissimi”.