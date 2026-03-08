Problema alla spalla per Provedel, il portiere dovrà operarsi: salterà il Milan

Oggi alle 15:36L'Avversario
di Lorenzo De Angelis
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - La Lazio perde Ivan Provedel, costretto a sottoporsi a un intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla. Il portiere biancoceleste, infatti, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa alla spalla riconducibile a un precedente trauma di gioco, è stato sottoposto ad esami strumentali di approfondimento. La risonanza magnetica, come sottolinea la società, ha evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale associata a un interessamento del cercine glenoideo con il portiere che sarà così costretto ad operarsi e che rischia, così, di non rientrare in campo prima della fine del campionato. (ANSA).