Qui Juve, ieri differenziato per Bremer e Thuram ma filtra ottimismo

Non è solo il Milan a dover fare i conti con qualche problema fisico di troppo, come quello del lungodegente Jashari o il risentimento all'adduttore di Tomori che è a rischio per domenica, anche la Juventus prossima avversaria milanista si ritrova in difficoltà e con la situazione infermeria da valutare giorno per giorno nell'avvicinamento al big match del 5 ottobre alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. Sicuramente non ci sarà Cabal che dovrà stare fermo più di un mese dopo una lesione muscolare accusata in Champions.

Due calciatori titolarissimi, invece, sono in dubbio: si tratta di Gleison Bremer, pilastro della difesa, e Khephren Thuram, perno del centrocampo. Entrambi hanno saltato la trasferta a Villarreal, il primo per un fastidio al ginocchio e il secondo per un problema al polpaccio. Come riferisce il Corriere dello Sport ancora ieri i due si sono allenati a parte anche se dagli ambienti bianconeri filtra ottimismo e fiducia in vista del loro recupero per la gara contro il Milan. La giornata di oggi sarà decisiva.