Qui Pisa, oggi previsto un allenamento pomeridiano in vista del Milan
Il Milan pensa subito al prossimo impegno: venerdì sera alle 20.45, in quel di San Siro, arriva il Pisa neopromosso che, al momento, occupa l'ultima piazza con Genoa e Fiorentina con soli 3 punti conquistati. Ieri la squadra di Alberto Gilardino, ex di turno, si è allenata al mattino mentre oggi la seduta si svolgerà al pomeriggio. Di seguito la comunicazione comparsa sul sito ufficiale del club toscano che indica anche il calendario degli allenamenti della rosa nerazzurra fino a venerdì, giorno della gara.
"Immediata ripresa degli allenamenti per il Pisa Sporting Club che questa mattina si è radunato al Centro Sportivo di San Piero a Grado per iniziare a preparare la prossima sfida con il Milan, in programma venerdì (ore 20.45) allo Stadio “Meazza”.
Sarà la prima tappa di un mini tour de force per i nerazzurri che giovedì 30 ottobre affronteranno alla Cetilar Arena (ore 20.45) la Lazio e quindi domenica 2 novembre saranno di scena in casa del Torino (ore 15.00).
La settimana della squadra di Alberto Gilardino si svilupperà con un allenamento al giorno, sempre a San Piero, con questa cadenza: lunedì (mattina), martedì (pomeriggio), mercoledì (pomeriggio) e giovedì (mattina); nel pomeriggio di giovedì è prevista la partenza in treno per raggiungere Milano"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan