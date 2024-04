Roma in estasi prima del Milan: vittoria nel derby contro la Lazio. Decide Mancini

Negli ultimi quattro derby la Roma non era riuscita mai a vincere. Anzi, aveva racimolato tre sconfitte e un solo pareggio. In più non era mai riuscita a segnare, anche in quel pareggio. Oggi, a due anni di distanza dall'ultima volta, Daniele De Rossi sfata quello che per la sua squadra era un tabù, facendo suo il primo derby da allenatore, il trentaduesimo se si contano quelli da calciatore. All'Olimpico basta un'incornata di Mancini nel primo tempo per ottenere i tre punti contro la Lazio.

Spettacolo sugli spalti...

Roma-Lazio comincia prima delle 18. Comincia con la bellezza delle coreografie, con la spettacolarità dell'Olimpico. Con il 'Roma, Roma, Roma' cantato a squarciagola dall'Olimpico, per tre quarti giallorosso. Con la bella immagine biancoceleste in Curva Nord. Con la stupenda scenografia della tribuna: pienissima, gialla e rossa, con il disegno di Agostino Bartolomei, ex capitano della Roma, a due giorni da quello che sarebbe stato il suo compleanno.

...Molto meno in campo

In campo, invece, lo spettacolo non è dei migliori. Tanta intensità, sì, ma altrettanto equilibrio. E quindi più duelli che occasioni da gol. A conti fatti, appena una per parte: in apertura Immobile per la Lazio, ma il suo sinistro dall'interno dell'area di rigore trova solo l'esterno della rete; dall'altro lato Pellegrini con un tiro da fuori deviato da Casale a centimetri dal palo della porta di Mandas. Per il resto, per quaranta minuti, una partita abbastanza bloccata, con folate sporadiche.

Mancini ritrova il gol nel derby

A meno di cinque minuti arriva il vantaggio della Roma. E lo segna Mancini con la specialità della casa, il colpo di testa (quinto gol stagionale, quattro di questi di testa), su un calcio d'angolo battuto da Dybala. Non segnava in un derby da marzo 2022, da quando la Roma non ne vince uno. Esplode l'Olimpico, i giallorossi passano e assaporano la bella sensazione di sfatare un tabù. All'intervallo è 1-0.

Tudor, rivoluzione all'intervallo

Igor Tudor non è contento del primo tempo della sua Lazio e così rivoluziona la squadra all'intervallo, attuando tre cambi in un colpo solo: fuori Romagnoli, Isaksen e Immobile, dentro Patric, Pedro e Castellanos. Una mossa che, almeno all'inizio, non dà tanti frutti. Anzi, nei primi minuti della ripresa si fa preferire la Roma, che colpisce un palo con El Shaarawy e ne sfiora un altro con Pellegrini su punizione. Dall'altro lato Castellanos, l'unico a dare maggiore verve all'attacco, impegna Svilar con un tiro da fuori. Ma davanti la Lazio combina troppo poco.

La Lazio segna, ma Kamada è in fuorigioco

Col passare dei minuti i biancocelesti crescono. Trovano anche il gol con Kamada su un tiro-cross di Guendouzi, ma il giapponese è in fuorigioco. Il tempo trascorre veloce, entra anche Luis Alberto, ma la Lazio non è quasi mai pericoloso. Guendouzi e Pedro mettono solo qualche piccolo brivido in un paio di situazioni, ma null'altro. La squadra di Tudor chiuderà con un solo tiro in porta. La Roma, in cui registriamo il ritorno in campo di Abraham oltre dieci mesi dopo, si limita alla fase di contenimento e nella ripresa è lei a non calciare mai in porta. Ma basta quello, il contenimento, per mantenere l'1-0. E tornare a vincere un derby due anni dopo.