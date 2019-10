Roma, Zaniolo: "Oggi era fondamentale vincere, siamo felici. Sul gol..."

Nicolò Zaniolo, autore del gol del 2-1, ha parlato così a Roma TV dopo il match contro il Milan: "Siamo molto felici per questi 3 punti, era fondamentale vincere - riporta vocegiallorossa.it -. Ora dobbiamo vincere a Udine. Abbiamo giocato una buona partite nelle due fasi, siamo felicissimi. Siamo cresciuti molti come carattere, rincorrendo l’uomo come vuole i mister. Abbiamo i singoli e le qualità per fare bene. Il mio problema? Era solo un crampo, perché giochiamo ogni 3 giorni, ma è passato. Il gol? Ho guardato il portiere fino alla fine e l’ho calciata, alla seconda invece me l’ha presa: si segna e si sbaglia, ma l’importante era vincere. Mi trovo bene ovunque, dove vuole il mister gioco, do tutto per questa grandissima maglia e per questi splendidi tifosi”.