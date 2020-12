Sampdoria, il racconto dell'allenamento odierno: lavoro individuale per Askildsen

Il sito ufficiale della Sampdoria racconta così l'allenamento odierno della squadra di Ranieri in vista della sfida di domenica contro il Milan: "La Sampdoria prosegue la tabella di lavoro in vista del posticipo domenicale di Marassi contro il Milan. Oggi, a Bogliasco, il gruppo si è allenamento ancora a due velocità. Sul campo 1 del “Gloriano Mugnaini”, Claudio Ranieri ha impegnato i suoi in un’esercitazione tecnica nella prima parte della seduta, alla quale ha preso parte anche Omar Colley. A seguire esercitazione tattica e partite a tema. Per i calciatori maggiormente impegnati a Torino, lavoro aerobico rigenerativo. Per quanto riguarda i singoli, individuale programmato per Kristoffer Askildsen, programma di recupero per Keita Balde. Domani, giovedì, la squadra si ritroverà al Poggio per una nuova seduta, ancora una volta al mattino.