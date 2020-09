Spezia, Galabinov: “Siamo un cantiere aperto, ma miglioreremo”

Andrej Galabinov, attaccante dello Spezia, prossimo avversario del Milan, è stato intervistato da Sky Sport al termine del match contro il Sassuolo (perso per 4-1 dai liguri): "Sono veramente contento per il gol. C'è rammarico per il risultato ma abbiamo giocato contro una grande squadra che gioca il miglior calcio in Italia e giocano insieme da anni. All'inizio alcuni dei ragazzi erano un po' tesi per l'esordio poi dopo il gol si sono sciolti. Era difficile, ma non abbiamo mai smesso di giocare anche nel finale. Per salvarsi ci vuole più velocità e consapevolezza di gioco, comunque noi siamo una delle poche squadre con tantissimi innesti. Non ci conosciamo ancora, col passare del tempo possiamo fare molto bene. Un attaccante in più? Sono abbastanza sereno, perché questa società mi ha sempre dato fiducia. Siamo un cantiere aperto, ma sono felice a Spezia".