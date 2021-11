Tifosi Fiorentina impazziti per Italiano: "È la guida giusta per il progetto viola"

Nell’edizione odierna, La Nazione, dedica un approfondimento su Vincenzo Italiano dopo la vittoria per 4-3 della sua Fiorentina sul Milan capolista. Il giornale fiorentino scrive che a stupire non sono solo i 10 punti in più rispetto alla passata stagione, ma anche i 30.000 tifosi allo stadio pronti a tutti per lui, anche a osannare Dusan Vlahovic, giocatore simbolo della squadra ma in rottura con la società a causa del suo contratto. Chi lo conosce bene lo ha descritto in una condizione molto coinvolta ed è ‘innamoratissimo’ di Firenze. I tifosi viola vanno pazzi per lui e in coro ripetono: “È l’allenatore giusto per il progetto di una società ambiziosa come la Fiorentina”.