TMW - Come arriva il Cagliari al match contro il Milan

Pochi dubbi di formazione per Leonardo Semplici in vista di Milan-Cagliari, match in programma domenica a San Siro. In porta esordio di Radunovic, alla luce dell’infortunio di Cragno che lo terrà lontano per un paio di settimane. Difesa a tre con Ceppitelli (favorito su Walukiewicz) e Carboni ai lati di Diego Godin, pilastro centrale del reparto in attesa di novità sul fronte mercato. A centrocampo il redivivo Nandez e Dalbert agiranno da esterni, con il trio formato da Deiola (fresco di rinnovo contrattuale), Strootman e Marin al centro. Davanti la coppia titolare, formata da Joao Pedro e Pavoletti.