Udinese, Collavino: "Con Buksa, Bayo, Zaniolo e Gueye abbiamo un attacco versatile"

L'Udinese, prossima avversaria del Milan, ha presentato in conferenza stampa Adam Buksa. Il direttore generale Franco Collavino ha descritto così l'attaccante polacco: "Adam è con noi già da qualche settimana. È un profilo di grande esperienza internazionale, ha giocato anche diverse competizioni tra cui l'Europeo".

E su tutto l'attacco, Collavino ha affermato: "Buksa ha dimostrato di saper fare gol ovunque ed è quel profilo di giocatore che per solidità e capacità ci aveva chiesto Runjaic, avendoci già lavorato con lui. Con lui, Bayo, Zaniolo e Gueye e con i giocatori rimasti abbiamo davvero un attacco versatile".