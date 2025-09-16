Udinese, Collavino su Buksa: "Ha dimostrato di saper fare gol ovunque"

La prossima giornata di campionato vedrà di fronte Udinese e Milan. Oggi è stato presentato Adam Buksa, nuovo attaccante dei bianconeri, e durante l'evento hanno preso la parola anche Franco Collavino e Gokhan Inler, rispettivamente direttore generale e responsabile dell'area tecnica dell'Udinese.

Il primo ha descritto così il centravanti polacco: "È con noi già da qualche settimana. È un profilo di grande esperienza internazionale, ha giocato anche diverse competizioni tra cui l'Europeo del 2024, tenutosi in Germania. Ha dimostrato di saper fare gol ovunque ed è quel profilo di giocatore che per solidità e capacità ci aveva chiesto Runjaic, avendo già lavorato con lui. Con Buksa, Bayo, Zaniolo, Gueye, oltre a tutti gli altri giocatori rimasti abbiamo davvero un attacco versatile".

Inler ha invece spiegato: "Un paio di anni fa giocava in Turchia, quindi ci siamo affrontati (Inler ha vestito le maglie di Besiktas, Istanbul Basaksehir e Adana Demirspor, ndr). Il mister lo ha voluto fortemente. È un ragazzo che dà l'anima per la squadra ed è un leader che ci può aiutare tantissimo anche dentro lo spogliatoio. Da parte mia gli faccio un grande in bocca al lupo".