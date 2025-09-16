Udinese, domani parte la preparazione verso la sfida al Milan: il programma

di Federico Calabrese

Il Milan, dopo la vittoria sul Bologna, si prepara ad affrontare l'Udinese. Settimana di lavoro ridotta per i bianconeri, che come riportato da TuttoUdinese torneranno ad allenarsi domani, dopo il giorno di riposo concesso oggi dallo staff tecnico, per preparare al meglio l’incontro di cartello.

Inoltre, la società ha comunicato l'ennesimo allenamento a porte aperte, in programma mercoledì 17 settembre alle ore 17.30.