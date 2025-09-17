Udinese, l'ex Bertotto spinge i friulani verso il match contro il Milan

vedi letture

La quarta giornata di Serie A metterà il Milan di fronte a una prova importante, contro l'Udinese al Bluenergy Stadium, un campo che storicamente è ostico per i rossoneri. I bianconeri, inoltre, sono ancora imbattuti e conservano a oggi un punto di vantaggio sui rossoneri. A parlare a Il Messaggero Veneto - Udine in vista della partita, lato friulano, è stato lo storico ex capitano Valerio Bertotto, dal 1993 al 2006 difensore della squadra e per sette stagioni con la fascia al braccio.

Le parole di Valerio Bertotto in vista della partita tra Udinese e Milan: "Ho visto la giusta mentalità e adesso bisogna solo proseguire a testa bassa per dare continuità con una grande partita contro il Milan. Che Milan arriverà sabato? Un Milan di qualità che sicuramente vorrà dire la sua perché ne ha le potenzialità. Sono due squadre che stanno bene e se la giocheranno".