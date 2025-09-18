Udinese, Runjaic domani in conferenza per presentare la sfida al Milan: l'orario

Oggi alle 12:31L'Avversario
di Federico Calabrese

Il Milan si prepara a tornare in campo dopo la vittoria sul Bologna, sabato sera ci sarà la sfida in Friuli all'Udinese che, dopo la vittoria in trasferta contro il Pisa, torna a giocare in casa e ospiterà al Friuli i rossoneri. Come raccolto da TuttoUdinese, mister Kosta Runjaic incontrerà i giornalisti domani alle 12.00 presso la sala stampa del Bluenergy Stadium per presentare la gara. 