Udinese, Runjaic verso il Milan: data e orario della conferenza stampa

di Federico Calabrese

Dopo la vittoria contro il Bologna, il Milan si prepara ad affrontare l'Udinese, che torna a giocare in casa e ospiterà al Friuli i rossoneri. Come riportato da TuttoUdinese, Mister Kosta Runjaic incontrerà i giornalisti venerdì alle 12.00 presso la sala stampa del Bluenergy Stadium per presentare la gara. La conferenza sarà trasmessa in diretta su TV 12.