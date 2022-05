Verona, Tudor ha già superato Juric. E i tre davanti sono in doppia cifra

Fonte: tuttomercatoweb.com

Una stagione straordinaria. Non solo nel gioco, per quella che è stata la reazione dopo un inizio difficile. Non solo per 52 punti conquistati con merito ma anche per quelli che sono i dati dei singoli. Tre uomini dell'Hellas Verona sono andati in doppia cifra, tre tenori e trascinatori della formazione di Igor Tudor.

I tre tenori di Tudor

Giovanni Simeone: 16 + 5 assist

Antonin Barak: 11 (4 rig). + 4 assist

Gianluca Caprari: 12 (1 rig) + 7 assist

39 gol e 16 assist: partecipato a 55 gol su 61

Simeone sta vivendo la miglior stagione della sua carriera, Barak è diventato grande sotto porta e come uomo assist e i numeri di Caprari lo eleggono potenzialmente a grande rivelazione di questa Serie A.

Il confronto con le ultime stagioni

Serie A 2019/20

12 v, 13 p, 13 sc

49 punti

47 gol fatti, 51 subiti

Serie A 2020/21

11 v, 12 p, 15 sc

45 punti

46 gol fatti, 48 subiti

Serie A 2021/22

14 v, 10 p, 11 sc

52 punti (a 3 partite dalla fine)

61 gol fatti, 52 subiti

Un crescendo straordinario sotto ogni aspetto. Questo Hellas Verona ha superato quello del maestro: Igor Tudor è riuscito a far anche meglio di Ivan Juric, col trait d'union delle scelte di Maurizio Setti e di Tony D'Amico. Numeri pazzeschi. Da grande.