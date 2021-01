Verso Milan-Atalanta, la probabile formazione di Gasperini

La squadra di Gian Piero Gasperini scende di nuovo in campo dopo il recupero contro l'Udinese. Non si penserà al turnover, dopo due pareggi consecutivi il tecnico di Grugliasco vuole assolutamente portare a casa i tre punti. In porta spazio a Gollini con Toloi, Romero e Djimsiti a completare il pacchetto arretrato. In cabina di regia torna la coppia De Roon-Freuler, con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne. Muriel sta bene e potrebbe giocarsi una maglia da titolare con Zapata, mentre Pessina e Ilicic partiranno dal primo minuto. Malinovskyi rimandato a settembre, l'ucraino inizierà dalla panchina.