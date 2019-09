LA LETTERA DEL TIFOSO: "Due spine nel fianco degli avversari" di Fabio

Premessa. Sappiamo tutti abbastanza bene che la difesa a 4 sia un punto imprescindibile del mister. È pur vero, però, che un allenatore, nel calcio moderno di oggi sempre più dinamico e spettacolare, dovrebbe saper guardare al di là del suo naso! Ecco, questo preambolo per dirvi che a mio modesto avviso oggi, finalmente, abbiamo in rosa due terzini che possono dare la "spinta" necessaria sulle fasce, allargando il gioco, andando sul fondo e mettendo in area palle insidiose che il nostro Kris può sfruttare (e non i ripetitivi cross inutili di Suso facili preda dei difensori anche meno abili). Quindi mister perché non provare a guardare al di là del tuo naso?! Perche non provare a far giocare Conti come ai tempi dell Atalanta e far fare a Theo la parte di Spinazzola (partner di Conti nel suo ultimo anno bergamasco)?! Perche non provare a emulare il buon Gasperini o Mazzarri o Inzaghi jr che propongono il calcio più snello e migliore della Serie A con il loro 3421 (o 3412 o 3511)?! Ecco l'ho scritto, caro mister, il tuo punto imprescindibile della premessa sopra può anche esser superato, soprattutto da chi viene ritenuto un gran bravo allenatore!

Saluti,

Fabio

PS. Formazione tipo 3421: Donnarumma; Musacchio, (Duarte, Caldara), Romagnoli, Rodriguez; Conti, Bennacer, Kessie, Hernandez; Bonaventura (Calhanoglu), Paqueta (Krunic, Suso, Rebic); Piatek (Leao).