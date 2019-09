LA LETTERA DEL TIFOSO: "Lettera ad un amico" di Teo

Amico mio,

ci immagino insieme, tra 5-6 anni così come tra 20-30 anni, andare insieme a vedere il Milan. Passare l'intera giornata della partita a gironzolare in giro per il quartiere, tra negozi, passeggiate, gelati, mangiate. Ci immagino parlare tutto il pomeriggio di formazioni, di classifica, di speranze in campionato e del malcapitato sorteggio di Champions. Aspetteremo così, senza fretta, il momento tanto atteso. Il momento di entrare nella nostra casa, un luogo guardato con ammirazione da tutta Europa, la Cattedrale del Calcio. E sarà allora che penseremo a quando ci incontravamo, solo una mezz’oretta prima della partita, al McDonald's di Lotto per farci un panino al volo. E poi via a camminare, tra infiniti discorsi tecnico-tattici, cene improvvisate lungo la via, talvolta qualche birra di troppo e tante risate. Finché finalmente, in fondo all'infinito stradone, non lo scorgevi. Imponente, maestoso, monumentale. Ecco, quando insieme siederemo all’interno di uno dei monumenti più belli di Milano, sul seggiolino diventato ormai la nostra poltrona preferita, penseremo a tutto questo. E forse chissà, stringendo a noi i nostri figli, guarderemo con occhi lucidi le guglie luccicanti che ci circondano. Orgogliosi di esserci stati. Ieri, così come oggi.

Teo