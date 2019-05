LA LETTERA DEL TIFOSO: "Perchè non Spalletti?" di Marcello

Buonasera. Nella speranza di essere preso in considerazione vorrei esternare il mio pensiero sulla vicenda "TOTO-ALLENATORE".

Secondo il sottoscritto, come già detto in altre lettere (non pubblicate) cambiare RINGHIO con i vari DI FRANCESCO, DE ZERBI, e GIAMPAOLO non garantisce il salto di qualità di cui il Milan ha bisogno. Io penso che GATTUSO, dopo l'esperienza di quest'anno e con l'aggiunta di qualche altro buonissimo giocatore, possa tranquillamente migliorare la stagione di quest'anno. Viceversa, se la società vuole cambiare per forza e tenuto conto che non puoi arrivare, per motivi diversi, ai vari CONTE, SARRI, GASPERINI e POCHETTINO, perchè non pensare a SPALLETTI (le voci di Conte sono sempre più insistenti). Questo allenatore comunque è uomo di esperienza internazionale, fa giocare bene le sue squadre, mi risulta avere un ingaggio confacente con le casse del Milan e magari avrebbe anche una motivazione particolare ad allenare l'altra squadra di Milano e avere tanta voglia di dimostrare "ai cugini" che si sono sbagliati.

Grazie.

Marcello da Campi Bisenzio (FI)