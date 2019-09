LA LETTERA DEL TIFOSO: "Perchè non Tonali?" di Ivan

Buongiorno a tutti.

Attualmente il reparto in cui si riscontra maggiori difficoltà è senza dubbio il centrocampo. Sono ormai quasi dieci anni che non abbiamo un reparto di qualità e di livello come le prime quattro squadre del campionato.

Nella partita Brescia-Juventus, Tonali é stato il migliore in campo nonostante avesse davanti la miglior squadra italiana, dimostrando le sue qualità e confermandosi un ottimo giocatore togliendo ogni dubbio sulla sua giovane età.

Infine, ma molto importante, è un nazionale Italiano! Il Milan, negli ultimi anni si sta snaturalizzando con l'acquisto di soli stranieri e ciò comporta un minor attaccamento alla maglia e soprattutto un gruppo meno unito.

Vi ringrazio per la disponibilità.

Ivan