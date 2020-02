LA LETTERA DEL TIFOSO: "Più campioni e meno apprendisti" di Salvatore

Sono trascorse poco meno di 24 ore dal triplice fischio arbitrale di un derby che sembrava vinto, o quanto meno con scarse possibilità di insuccesso, eppure il risultato finale é stato quello che neppur il tifoso nerazzurro più ottimista avrebbe a fine primo tempo potuto ipotizzare. Ottimo il primo tempo,dove abbiamo messo sotto la squadra che contende lo Scudetto alla corazzata bianconera. Tutti noi, non neghiamolo, abbiamo strabuzzato gli occhi entusiasti ed increduli al raddoppio di Ibrahimovic. Ma le partite durano 90 minuti più recupero ed è lì che entrano in campo l'esperienza il carattere e la cattiveria agonistica, caratteristiche che ad oggi tanto mancano al nostro Milan. Immenso il gigante svedese, come sempre,ma avessimo avuto un elemento del suo calibro per ruolo staremmo parlando di un finale diverso. Sono pienamente d'accordo sulla linea verde intrapresa dalla società, ma una squadra chiamata Milan non può fare a meno di un campione per reparto, e costruire attorno ad essi i pilastri del futuro. Con l'ennesima delusione degli ultimi anni ma con una grande fiducia nella dirigenza urlo a gran voce sempre FORZA MILAN!

Salvatore Iannicelli