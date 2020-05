LA LETTERA DEL TIFOSO: "Senza Milan, né stadio né...certezze" di Paolo

Buongiorno Redazione,

Sono Paolo Tonghini da Milano e proverò dar voce al difficile stato del tifoso milanista, che vive ogni domenica lo stadio e che da anni aspetta l’anno prossimo per rivedere Quel Milan, non Questo.



Cosa accadrà? Abbiamo forse ancora la speranza di rivedere la luce (chiamata Europa League, non quella a cui eravamo abituati) con la ripresa del campionato? Ma, soprattutto, che ne sarà del Milan? Ancora una volta, nessuna parola dalla società, regna la confusione e non capiamo quali idee accompagneranno i nostri colori alla prossima stagione. Mancano i giorni del Condor, quelli in cui leggevamo parametri zero accostati al Milan (vedi i vari Vertonghen, David Silva, Cavani, Willian, Thiago Silva etc..) senza blocchi di ingaggio. Già, perché per tornare ad essere Milan servono colpi senza spese come questi, per vincere e non per costruire. Costruiremo con Rangnick, forse, e con nuovi giovani olandesi francesi e belgi, ma ora a noi serve rivedere il Milan vincere. Punto.



Ripartiamo da Gigio, grande milanista e grande giocatore. Ripartiamo dal capitano e dal treno Theo, riprendiamo Thiago per farci gridare ancora. L’unica spesa in difesa la dedicherei a Aurier, in uscita e di ottima esperienza nonostante la giovane età. A centrocampo Bennacer, a parametro zero David Silva e spero in un ritorno del Baka, che nessuno ha mai dimenticato. Una follia vera la farei per Tonali. Davanti, spazio a Rebic, per quanto possibile teniamo ancora Ibra, un attaccante vero come Icardi e, perché no, il ritorno di Cutrone che metterebbe tutti d’accordo.



Staremo a vedere, per ora solo un pensiero. Forza vecchio cuore rossonero!



Paolo