LA LETTERA DEL TIFOSO: "Una mattina di mezza estate" di Giovanni

Buongiorno a tutti,

mi sveglio leggendo di un calciatore che non si vuole trasferire per la famiglia perché ha di nuovo la compagna incinta e che quindi rifiuta ogni tipo di trasferimento.

Da una parte bene, un peso morto in rosa in tutti i sensi, ingaggio, plusvalenza mancata, problemi nello spogliatoio... Ma dato la città è la stessa e solo per creare un po’ di confusione (immaginate se uscisse la notizia cosa penserebbero i “cugini”) ma se qui famosi soldi per Correa si provassero ad usare per Icardi?

È una bestemmia? Mah!!!

Giovanni da Pistoia