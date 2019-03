LA LETTERA DEL TIFOSO: "Valorizziamo Cutrone" di Claudio

Buon campionato a tutti i tifosi del Milan, vorrei parlarvi di Patrick Cutrone che come tutti sanno proviene dalle giovanili. Ottimo ragazzo ed eccellente centravanti, il quale purtroppo non riesce a convincere il nostro grande mister Ringhio Gattuso ad utilizzarlo in coppia con il nuovo e stratosferico attaccante Piatek, in quanto il modulo preferito dal mister come tutti sanno è il 4 3 3, che sicuramente la squadra conosce a meraviglia e ha dato ottimi risultati soprattutto negli ultimi tempi. Io, però, credo che sia venuto il momento di provare ad utilizzare insieme i due attaccanti in questione almeno nelle partite casalinghe utilizzando un quartetto di centrocampisti dinamici e di quantità nei due centrali che rispondono ai nomi di Kessie e Bakayoko e provando Andrea Conti esterno di centrocampo a destra e Lucas Paqueta a sinistra, è vero che rinunciare alla classe indiscussa di Suso e alla tecnica di Calhanoglu è, come dire, difficile, ma è pur vero che le loro condizioni di forma lasciano alquanto a desiderare. Quindi perché non provare questo modulo che forse perde in tecnica ma vince sicuramente per velocità e aggressività? Senza considerare che i due centravanti in questione potrebbero avvantaggiarsi nei tempi di gioco che molto spesso sia Suso che Hakan per il loro modo innato di giocare ci fanno perdere, e forse vedremo un numero di cross dal fondo che invece di andare verso la porta vanno verso il centro dell'area permettendo ai due cecchini di impattare meglio il pallone In questo modo Cutrone tornerebbe a sentirsi partecipe del progetto e non sentirsi svilito a semplice riserva.

Un saluto alla redazione di MilanNews e forza MILAN

Agostino Petrella