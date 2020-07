LA LETTERA DEL TIFOSO: "ZLast Dance" di Andrea

Buonasera a tutti, vedendo le ultime partite, quelle post covid, sembra di rivedere la luce dopo tanto tempo. Mister Pioli ha fatto un gran bel lavoro sia tatticamente mettendo tutti nelle posizioni più congeniali, sia mentalmente creando un gruppo affiatato. I meriti di questo exploit vanno però condivisi con Zlatan che è il vero faro della squadra. In momenti difficili della partita o dove non riescono le trame studiate in allenamento la soluzione è sempre lui... palla a Ibra. Chiaramente non ha più la mobilità degli anni d'oro ma con la sua straripante personalità e forza fisica riesce ancora a caricarsi la squadra sulle spalle. Non solo il Milan ne avrà bisogno anche nel prossimo campionato per far crescere ulteriormente gli altri, ma lo stesso Zlatan merita di chiudere la carriera davanti 80.000 tifosi che cantano il suo nome. Per questo motivo propongo di lanciare l'hastag #ZlastDance, andando a riprendere il titolo del documentario sull ultima stagione di Micheal Jordan nei Bulls. Sperando che la proprietà e la dirigenza ci ascolti..e rinnovi il contratto a Ibra

Forza Milan e forza Zlatan

Andrea