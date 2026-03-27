Campionato Primavera 1, il il programma della fase finale

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Il sito della Lega Calcio Serie A riporta il programma della fase finale del campionato Primavera 1:

"La sede e il programma delle gare

PRIMO TURNO

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Competizione, le quattro Società classificatesi al 3°, 4°, 5° e 6° posto al termine della Prima Fase, disputano le due gare del 1° Turno in casa della Società meglio classificata e sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema:

gara 1 4ª classificata vs 5ª classificata - giovedì 21 maggio 2026

gara 2 3ª classificata vs 6ª classificata – venerdì 22 maggio 2026

SEMIFINALI

Ai sensi dell'art 5 del Regolamento della Competizione, le due Società classificatesi al 1° e 2° posto al termine della Prima Fase sono considerate “teste di serie” e accedono direttamente alle

Semifinali, con l’avvertenza che non possono incontrarsi tra loro. Le quattro Società qualificate alle Semifinali disputano le gare di Semifinale e la Finale nella sede designata dal Consiglio di Lega con apposita delibera (Stadio Curva Fiesole del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli).

Le due Società “teste di serie” e le due Società vincenti le gare del 1° Turno sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema per la disputa delle Semifinali (A e B):

Semifinale A 1ª classificata vs vincente gara 1 - domenica 24 maggio 2026

Semifinale B 2ª classificata vs vincente gara 2 - lunedì 25 maggio 2026

FINALE

Ai sensi dell'art 5 del Regolamento della Competizione, le Società vincitrici delle Semifinali si contendono nella Finale il titolo di Campione d’Italia Primavera 1 Trofeo Giacinto Facchetti.

Finale vincente Semifinale A vs vincente Semifinale B – giovedì 28 maggio 2026

Società organizzatrice delle Semifinali e della Finale: ACF Fiorentina

Emittente televisiva: Sportitalia (è prevista la trasmissione in diretta televisiva di tutte le gare della Fase Finale)

Gli orari di inizio di tutte le gare della Fase Finale saranno resi noti successivamente".