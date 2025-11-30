live mn Primavera, Inter-Milan (1-0): nerazzurri vicini al raddoppio...

52' Altro cross della sinistra dell'Inter, stavolta è La Torre ad anticipare tutti con il destro, Longoni para.

51' Grande chance per l'Inter: cross dalla sinistra di Mosconi e colpo di testa di Iddrissu da ottima posizione, pallone alto di poco.

50' Prima conclusione in porta della ripresa anche del Milan: tantativo di Scotti, Farronato para in due tempi.

50' Cerpelletti ci prova da fuori area, Longoni blocca centralmente senza problemi.

45' Inizia la ripresa!!!

- Un cambio nel Milan durante l'intervallo: fuori Cisse (era ammonito), dentro Pandolfi.

- Finisce il primo tempo del derby Primavera con l'Inter in vantaggio 1-0 grazie ad un gol di testa di Iddrissu dagli sviluppi di un calcio di punizione. Buoni ritmi in questa prima frazione di gioco, con le due squadre che non hanno pensato solo a difendersi, ma si sono spinte spesso in avanti. Discreta prestazione del Milan che ha creato qualche buona occasione da gol, senza però riuscire a segnare.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

44' Cartellino giallo anche per Zukic.

42' Mancioppi trova in area Lontani che calcia con il sinistro da posizione defilata, pallone sull'esterno della rete.

40' Rimessa laterale lunga dalla destra per l'Inter: la palla arriva in area, Vladimirov non calcola bene il rimbalzo e per poco non ne approfitta Pinotti, la cui conclusione di sinistro finisce alta.

36' Angolo per il Milan dalla destra, sul pallone c'è Plazzotta: cross di sinistro a rientrare, Iddrissu libera l'area di testa.

33' Giallo per Cisse.

32' Punizione per il Milan dalla fascia destra: il cross in area di Plazzotta si trasforma in un tiro, pallone di poco alto sopra la traversa.

28' L'Inter ci prova con un colpo di testa di Mosconi, Longoni para senza problemi.

25' Immediata reazione del Milan: Scotti entra in area e prova il diagonale con il destro, Farronato respinge in tuffo, la palla arriva all'altezza del dischetto del rigore a Ossola che calcia di prima intenzione, ma la sua conclusione viene respinta da Bovio.

22' Cross dalla destra di Scotti e colpo di testa di Lontani, palla a lato.

19' GOL DELL'INTER!!! Punizione dalla destra, cross a rientrare di Cerpelletti e colpo di test di Iddrissou che batte Longoni.

16' Ritmi alti in questa prima parte della partita.

8' Brutta palla persa sulla sinistra del Milan che lascia il campo aperto a Della Mora: il terzino destro dell'Inter entra in area e prova il diagonale con il destro, Longoni blocca a terra.

7' La prima occasione del derby è per il Milan: cross dalla sinistra di Perara, Lontani anticipa tutti con l'esterno e cerca il palo più lontano, ma è bravo Farronato a distendersi sulla sua sinistre e a deviare la conclusione dell'attaccante rossonera.

0' Inizia la partita: primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti al Konami Development Center di Milano dove tra poco andrà in scena il derby Primavera tra Inter e Milan, gara valida per la 13^ giornata di campionato. Le due squadre sono al momento a metà classifica, con i nerazzurri che hanno due punti in più dei rossoneri (19 e 17). Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della partita. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Milan, gara valida per la 13^ giornata del campionato Primavera 1:

INTER: Farronato; Ballo, Bovio, Peletti, Della Mora; Zarate, Cerpelletti, La Torre; Mosconi, Iddrissou, Pinotti. A disp.: Galliera, Marello, Conti, Moressa, Putsen, El Mahboubi, Mancuso, Vukoje, Mackiewicz, Breda, Carrara. All.: Carbone.

MILAN: Longoni, Nolli, Zukic, Vladimirov, Perera, Mancioppi, Cisse, Plazzotta, Scotti, Lontani, Ossola. A disp.: Bianchi; Colombo, Del Forno, Mazzeo, Pagliei, Tartaglia; Angelicchio, Di Siena, Dotta, Pandolfi; Batistini. All.: Renna.