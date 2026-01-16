live mn Primavera, Milan-Fiorentina (3-3): pareggio-show tra rossoneri e viola...

- Partita infinita tra Milan e Fiorentina che si conclude 3-3. Dopo che il primo tempo è finito 1-0 per i rossoneri, succede di tutto nella ripresa: pareggio viola su rigore al 47' con Puzzoli, cinque minuti dopo nuovo vantaggio rossonero con Vladimirov. Gli ospiti spingono e trovano il 2-2 all'86' ma la gioia della squadra di Galloppa dura solo pochi secondi pechè al'87' il Diavolo trova il nuovo vantaggio con Castiello. Sembrava finita e invece in pieno recupero ecco il gol del definitivo 3-3 da parte di Conti.

95' Fine della partita.

92' NUOVO PAREGGIO DELLA FIORENTINA!!! Cross dalla destra di Angiolini e colpo di testa di Conti che batte Longoni.

90' Cinque minuti di recupero.

89' Cambio nel Milan: fuori Lontani, dentro Borsani.

87' GOOOOOOLLLLLL!!! CASTIELLOOOOOOO!!! Milan ancora avanti con il suo centravanti che in spaccata sorprende Leonardelli e porta di nuovo in vantaggio il Diavolo.

86' PAREGGIO VIOLA!!! Jallow entra in area dalla destra e scarica un destro potente su cui Longoni non può nulla.

84' Che occasione per la Fiorentina: Jallow trova in area Maiorana che salta Longoni e poi calcia posizione defilata, ma c'è il salvataggio sulla linea di Vladimirov che spedisce la palla in corner.

80' Altri due cambi nella Fiorentina: fuori Mazzeo e Turnone, dentro Conti e Maiorana.

77' Il neo entrato Castiello subito vicino al gol con un bellissimo diagonale con il destro che finisce sul palo.

76' Altro cambio nel Milan: entra Castiello, esce Scotti.

73' Gran sinistro dalla distanza di Evangelista, Longoni si distende e respinge il pallone.

71' Cartellino giallo anch per Lontani.

69' Giallo per Jallow.

68' Occasione per la Fiorentina: cross dalla sinistra e colpo di testa di Jalow che salta più in alto di tutti, ma è bravo Longoni a dire di no.

66' Primo cambio nel Milan: fuori Angelicchio, dentro Pandolfi.

64' Giallo per Angelicchio.

64' Scotti allarga per Nolli che avanza e poi prova il destro da lontano, palla ampiamente a lato.

62' Incursione in area di Tartaggli che prova il destro a giro, Leonardelli pare senza grossi problemi.

61' Scotti prova il gran gol con un destro al volo da fuori area, pallone alto sopra la traversa.

56' Doppio cambio nella Fiorentina: Bonanno e Angiolini prendono il posto di Deli e Atzeni.

52' GOOOOOOLLLLL!!! MILAN DI NUOVO AVANTI!!! Punizione perfetta di Lontani che trova in area di Vladimirov che batte Leonardelli con un preciso colpo di testa che si insacca all'angolino.

52' Giallo per Trapani.

50' Lancio in profondità per Jallow che prova il destro, Longoni devia in angolo.

47' GOL DELLA FIORENTINA! I viola trovano il pari con Puzzoli che non sbaglia dagli 11 metri e spiazza Longoni.

46' Calcio di rigore per la Fiorentina per un fallo di Cisse su Evagelista.

45' Inizia la ripresa con un cambio nella Fiorentina: Kone lascia il posto a Jallow.

- La Primavera del Milan chiude avanti 1-0 il primo tempo del match contro la Fiorentina. Vantaggio meritato dei rossoneri che hanno creato più occasioni e sono passati in vantaggio al 31' con Angelicchio, giocatore classe 2009 al suo esordio dal primo minuto in campionato.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

43' Fiorentina tutta in avanti alla ricerca del pari: tentativo dall'interno dell'area di rigore di Trapani, Longoni blocca senza problemi dopo che la conclusione del giocatore viola è stata smorzata da Vladimirov.

40' Punizione per la Fiorentina dalla destra: cross in area, Scotti libera di testa.

34' La Fiorentina prova a reagire con una conclusione da lontano di Kone, Longoni blocca a terra.

31' GOOOOOOLLLLL!!! MILAN AVANTI CON ANGELICCHIO!!! Cross dalla sinistra, Deli anticipa in scivolata Mancioppi, ma la palla arriva al 2009 rossonero che con il destro insacca all'angolino.

28' Tentativo di Nolli dalla distanza, pallone ben distante dalla porta della Fiorentina.

25' Punizione il Milan dalla trequarti di sinistra: cross a rientrare di Lontani e colpo di testa di Vladimirov che finisce fuori di poco.

21' Bello spunto di Mazzeo che punti Nolli e poi prova il diagonale con il sinistro, Longoni si distende e respinge.

19' Il Milan recupera palla sulla trequarti: Scotti trova in area Lontani che controlla, si sposta il pallone sul sinistro e prova la conclusione, determinante l'intervento di un difensore della Fiorentina che devia in angolo.

16' Grande azione personale di Scotti che salta un paio di avversari e prova il destro appena dentro l'area di rigore, pallone fuori non di molto alla sinistra del portiere viola.

12' Angelicchio ci prova alla distanza, pallone a lato che non preoccupa Leonardelli.

11' Si vede in avanti anche la Fiorentina: azione prolungata dei viola, Evangelista prova il cross dalla sinistra, Longoni blocca il pallone in uscita alta.

6' Calcio di punizione per il Milan dalla fascia destra: cross di Lontani con il destro, sponda di test di Vladimirov che cerca Nolli, ma interviene un giocatore della Fiorentina e libera l'area.

0' Inizia la gara: primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo Sportitalia Village di Carate Brianza dove tra poco la Primavera del Milan ospiterà la capolista Fiorentina nella gara valida per la 20^ giornata di campionato. I rossoneri di mister Giovanni Renna, attualmente all'undicesimo posto in classifica e reduci dalla sconfitta in casa del Torino nello scorso week-end, devono provare l'impresa per proseguire la loro rincorsa alla zona playoff. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della partita. Restate con noi!!!

Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Longoni; Tartaglia, Colombo, Vladimirov; Nolli, Angelicchio, Mancioppi, Cisse, Perera; Scotti, Lontani. A disp.: Faccioli, Bianchi, Pagliei, Pandolfi, Dotta, Grassini, Borsani, Petrone, K. Mazzeo, Castiello, Vechiu. All. Renna

FIORENTINA: Leonardelli; Sadotti, Turnone, Deli, Puzzoli, Kone, Trapani, B. Mazzeo, Evangelista, Montenegro, Atzeni. A disp.: Fei, Bonanno, Maiorana, Perrotti, Jallow, Angiolini, Batignani, Giusto, Diallo, Conti, Sturli. All. Galloppa