live mn Primavera, Milan-Hellas (0-1): rossoneri disattenti, vantaggio per il Verona

22' Secondo giallo per l'Hellas: ammonito Szimionas

17' Gol Verona. Si era acceso l'Hellas dopo la duplice occasione rossonera: Monticelli affonda sulla sinistra e crossa basso in mezzo dove Pavanati ha la libertà di stoppare e battere Bouyer da pochi passi. Vantaggio veronese...

14' Si accende la gara: anche il Verona si fa vedere con l'iniziativa di Monticelli che si destreggia in mezzo all'area ma trova l'opposizione sicura di Bouyer

12' INCREDIBILE DOPPIA OCCASIONE ROSSONERA! Plazzotta calcia benissimo una posizione dal lato corto dell'are di rigore ma trova la respinta di Castagnini che ci arriva con la punta delle dita. Sulla ribattuta c'è Scotti che però, da posizione defilata, centra il palo in pieno!

10' Qualche brivido per il Miilan nella costruzione dal basso. I rossoneri ne escono e Tagne stende Di Siena: primo giallo del match per il calciatore del Verona

6' Ci prova Scotti che si accentra e tira ma trova il muro

5' Cross pericoloso di Perera dalla sinistra: non ci arriva Di Siena che si era inserito dalla corsia opposta

1' Iniziata la partita!

- L'arbitro della sfida è il signor Riccardo Dasso (Genova). Sarà coadiuvato da Manzini (Voghera) e Schirinzi (Casarano)

- Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-3-3): Bouyer; Perera, Colombo, Vladimirov, Nolli; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta; Di Siena, Scotti, Ossola. A disp.: Bianchi, Tartaglia, Pagliei, Dotta, Lontani, Batistini, Angelicchio, Cullotta, Cissè, Samb, Vechiu. All. Renna

HELLAS VERONA: Castagnini; Popovic, Martini, Szimionas, Vermesan, Pavanati, Monticelli, Feola, Akalé, Tagne, Yildiz. A disp.: Tommasi, Kurti, Garofalo, Vapore, Murati, De Battisti, De Rossi, Stella, Casagrande, Barry, Peci. All. Sammarco

----

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Oggi il Milan Primavera anticipa la 14esima giornata del Campionato Primavera 1 e lo fa ospitano l'Hellas Verona che, a oggi, ha 4 punti di vantaggio sui rossoneri. La formazione di mister Giovanni Renna tenterà anche di riscattare la sconfitta nel Derby della scorsa settimana. Il consueto live testuale di MilanNews.it per non perdervi nemmeno un'azione della sfida! Restate con noi!