Lontani e Castiello gemelli del gol: il Milan Primavera vince e si rilancia in zona playoff

Nell'anticipo che ha aperto la ventunesima giornata del campionato di Primavera 1, il Milan di mister Giovanni Renna è andato a vincere 0-2 sul campo del Frosinone penultimo un classifica, dimostratosi difficile da espugnare soprattutto per le condizioni inaccettabili del terreno di gioco. Nel secondo tempo, grazie ai cambi che cambiano il ritmo del Diavolo, i rossoneri passano con le reti di Simone Lontani (70°) e Alex Castiello (83°), ormai gemelli del gol: per loro si tratta rispettivamente del nono e del quinto gol in campionato. Una vittoria che rilancia il Milan in zona playoff, ora distanti solo un punto anche se tutte le altre squadre devono giocare.

LA CRONACA

Primo tempo. Una prima frazione di gioco, onestamente, poco entusiasmante e che vive di fiammate. Dopo una prima fase di studio a ritmi lenti e compassati, sono i padroni di casa che vanno a un passo dal vantaggio con un colpo di testa su angolo di Obleac che non va lontano dal palo. Il Milan non riesce a giocare e rendersi pericoloso, sbandando in un altro paio di occasioni pur senza concedere chance degne di nota. I rossoneri si accendono nel finale di tempo con Scotti e soprattutto con Lontani, il cui tiro a girare sul palo lontano viene smanacciato in angolo da Rodolfo.

Secondo tempo. Nella ripresa il Milan va a prendersi i tre punti, che sono davvero d'oro! Nonostante un campo in alcuni punti in pessime condizioni e un inizio di ripresa bloccato, i rossoeneri con pazienza e personalità riescono ad abbattere il muro del Frosinone. A fare la differenza i cambi a metà frazione di Renna che manda dentro Ossola e Castiello per mettere più qualità in campo: al 70° arriva la rete di Lontani, nono gol in stagionale, mentre all'83° raddoppia proprio Castiello. Nel finale viene anche espulso Hodzic in circostanze poco chiare. Quello che conta, però, è che il Diavolo vince e si ricandida seriamente per la zona playoff!