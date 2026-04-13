Milan-Atalanta 0-0, le pagelle: Perera instancabile, Mancioppi "tonaliano"
Di seguito le pagelle di Milan-Atalanta, sfida valida per la 33esima giornata del campionato di Primavera 1.
Bouyer 6: Quando chiamato in causa (come al 19’ e 67’) risponde sempre presente.
Mancioppi 6.5: Buone iniziative in fase di impostazione. Recupera bene molti palloni.
Domnitei 5,5: Un po’ assente dalla manovra offensiva, un po’ impreciso in certe occasioni. Manca un po’ di cattiveria. Dal 61’ Zamarella 6 Entra bene, buona iniziativa al 78’.
Sala 6: Bravo in fase di costruzione, quale imprecisione nel secondo tempo.
Plazzotta 6.5: Buona partita, tiro dalla distanza nei primi minuti. Buone percussioni palla al piede. Bene nella costruzione.
Perera 7: Gioca un’ottima partita sia in fase difensiva che offensiva. Recupera palloni e anche nei minuti finali è protagonista di una percussione che si conclude con un fallo al limite dell’area di rigore.
Colombo 6: Bene in fase di copertura e anche in quella di impostazione, buoni inserimenti e iniziative di percussione palla al piede. Dal 39’ Nolli S.V
Borsani 6.5: Buona fase di costruzione. Recupera palloni e aiuta la squadra.
Cissé 6: Bene in fase di copertura, un po’ meno in quella di impostazione.
Scotti 6.5: Buona partita, un po’ leggero in certe occasioni. Spunti interessanti, a volte impreciso.
Cullotta 7: Ottima partita in fase difensiva. Bene nella costruzione e nelle letture difensive.
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