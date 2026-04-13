Milan-Atalanta 0-0, le pagelle: Perera instancabile, Mancioppi "tonaliano"

Milan-Atalanta 0-0, le pagelle: Perera instancabile, Mancioppi "tonaliano"
Oggi alle 19:10La Primavera
di Lorenzo De Angelis
fonte Dalla nostra inviata al PUMA House of Football Gloria Ragnoli

Di seguito le pagelle di Milan-Atalanta, sfida valida per la 33esima giornata del campionato di Primavera 1. 

Bouyer 6: Quando chiamato in causa (come al 19’ e 67’) risponde sempre presente. 

Mancioppi 6.5: Buone iniziative in fase  di impostazione. Recupera bene molti palloni.

Domnitei 5,5: Un po’ assente dalla manovra offensiva, un po’ impreciso in certe occasioni. Manca un po’ di cattiveria. Dal 61’ Zamarella 6 Entra bene, buona iniziativa al 78’. 

Sala 6: Bravo in fase di costruzione, quale imprecisione nel secondo tempo.

Plazzotta 6.5: Buona partita, tiro dalla distanza nei primi minuti. Buone percussioni  palla al piede. Bene nella costruzione.

Perera 7: Gioca un’ottima partita sia in fase difensiva che offensiva. Recupera palloni e anche nei minuti finali è protagonista di una percussione che si conclude con un fallo al limite dell’area di rigore. 

Colombo 6: Bene in fase di copertura e anche in quella di impostazione, buoni inserimenti e iniziative di percussione palla al piede. Dal 39’ Nolli S.V

Borsani 6.5: Buona fase di costruzione. Recupera palloni e aiuta la squadra.

Cissé 6: Bene in fase di copertura, un po’ meno in quella di impostazione.

Scotti 6.5: Buona partita, un po’ leggero in certe occasioni. Spunti interessanti, a volte impreciso.

Cullotta 7: Ottima partita in fase difensiva. Bene nella costruzione e nelle letture difensive.