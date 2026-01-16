Milan Primavera, 3-3 show contro la capolista Fiorentina: la classifica
Partita davvero pirotecnica quella che si è giocata questo pomeriggio tra Milan Primavera e i pari età della Fiorentina, capolista in classifica: 3-3 il risultato finale allo Sportitalia Village, nella gara valevole per la ventesima giornata del campionato di categoria. I rossoneri si sono portati in vantaggio per tre volte e altrettante volte sono stati riacciuffati. Il primo gol lo segna l'esordiente 2009 Angelicchio alla mezz'ora del primo tempo, con i viola che pareggiano a inizio ripresa con un rigore di Puzzoli; dopo pochi minuti è Vladimirov a rimandare avanti il Diavolo ma all'86° pareggia Jallow; solo il preludio di un finale pazzo con il Milan che va ancora avanti al minuto 87 con Castiello ma subisce il definitivo pareggio al 92° da Conti.
Un pareggio che non muove tanto la classifica ma dà morale alla squadra di Renna, capace di fermare la capolista sul pareggio per la seconda volta in campionato quest'anno. Di seguito la classifica aggiornata, con il resto del turno che si completerà nel weekend:
Fiorentina 35*
Inter 33
Roma 33
Parma 32*
Cesena 32
Genoa 31*
Atalanta 29
Bologna 28
Milan 27*
Monza 27
Hellas Verona 26
Juventus 25
Sassuolo 25*
Napoli 25
Lecce 24
Lazio 22*
Cagliari 20
Torino 18
Frosinone 18
Cremonese 10
*una partita in più
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan