Milan Primavera, 3-3 show contro la capolista Fiorentina: la classifica

Partita davvero pirotecnica quella che si è giocata questo pomeriggio tra Milan Primavera e i pari età della Fiorentina, capolista in classifica: 3-3 il risultato finale allo Sportitalia Village, nella gara valevole per la ventesima giornata del campionato di categoria. I rossoneri si sono portati in vantaggio per tre volte e altrettante volte sono stati riacciuffati. Il primo gol lo segna l'esordiente 2009 Angelicchio alla mezz'ora del primo tempo, con i viola che pareggiano a inizio ripresa con un rigore di Puzzoli; dopo pochi minuti è Vladimirov a rimandare avanti il Diavolo ma all'86° pareggia Jallow; solo il preludio di un finale pazzo con il Milan che va ancora avanti al minuto 87 con Castiello ma subisce il definitivo pareggio al 92° da Conti.

Un pareggio che non muove tanto la classifica ma dà morale alla squadra di Renna, capace di fermare la capolista sul pareggio per la seconda volta in campionato quest'anno. Di seguito la classifica aggiornata, con il resto del turno che si completerà nel weekend:

Fiorentina 35*

Inter 33

Roma 33

Parma 32*

Cesena 32

Genoa 31*

Atalanta 29

Bologna 28

Milan 27*

Monza 27

Hellas Verona 26

Juventus 25

Sassuolo 25*

Napoli 25

Lecce 24

Lazio 22*

Cagliari 20

Torino 18

Frosinone 18

Cremonese 10

*una partita in più