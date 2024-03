MN - Abate: "Questo gruppo ha un'anima troppo grande. Ho detto ai ragazzi che oggi era un evento storico"

Il Milan Primavera ha raggiunto le semifinali di Youth League per il secondo anno consecutivo. Decisiva una prestazione di grande carattere e forza mentale offerta al Puma House of Football contro il Real Madrid. Dopo essere andato sotto nel primo tempo, il Milan ha rimontato nel secondo tempo, rischiando di vincerla nei 90 minuti. A essere decisivi sono stati i tiri di rigore, con Zeroli a segno nel quinto come contro il Braga. Ignazio Abate è intervenuto al termine della gara ai microfoni di MilanNews.it.

MN - Cosa è cambiato nell'intervallo? "Affrontare un Milan-Real ai quarti di Youth League, per molti ragazzi giovani, avevo paura arrivassero un po' in over mentalmente: abbiamo subito la partita e onestamente il primo tempo non lo abbiamo giocato benissimo, siamo stati fortunati a non subire il secondo. Però ci abbiamo messo il cuore per non affondare e nel secondo tempo i ragazzi si sono lasciati andare, hanno giocato a viso aperto e sofferto quando dovevano soffrire. Potevamo anche andare in vantaggio dopo il pareggio. Non posso chiedere di più a questo gruppo. Ricordo che è il tredicesimo turno infrasettimanale e per un gruppo così giovane è difficile"

MN - Motivo di orgoglio essere ancora nelle Final Four? "Ci siamo per il secondo anno consecutivo. Non è una cosa scontata, forse non è mai successo. Bisogna dare merito a questo gruppo che ha qualità morali altissime, sono uniti. Non arriviamo da un periodo brillantissimo e dobbiamo ritrovare la condizione, ma abbiamo poco tempo per lavorare ma siamo in piedi. Significa che questo gruppo ha un'anima troppo grande e un senso di appartenenza molto forte"

Quanto servirà l'esperienza dell'anno scorso? "La semifinale dell'anno scroso abbiamo fatto una grandissima partita e mentre giocavamo andavamo sotto nel risultato. Il calcio è imprevedibile, nella gara secca l'episodio può cambiare la partita. Il nostro grande merito oggi è aver fatto esperienza l'anno scorso ed essere rimasti in piedi dopo il gol subito. Non è semplice, anche i ragazzi che erano al primo anno oggi lo hanno subito l'evento. E' l'esperienza che ti dà queste competizioni. Quando vedi il nome di queste due società, credo che chiunque avverta tensione: non so quando ricapiterà. Ho detto ai ragazzi che era un evento storico e magari in tanti la racconteranno tra qualche anno. Gli ho detto di godersela ma nel primo tempo non mi hanno ascoltato... (ride, ndr)"

Un commento su Diego Sia? "Non mi piace parlare dei singoli, dopo una partita come oggi dove l'anima del gruppo ha fatto la differenza. Però, Diego lo ho allenato nell'under 16 e l'anno scorso l'ho portato in Primavera e ha fatto gol decisivi per la salvezza. Un ragazzo umile, che lavora, sempre al servizio della squadra. Poi mette le sue qualità a disposizione del gruppo: oggi ha fatto un grandissimo gol"