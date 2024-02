MN - Abate su Raveyre: "A Moncada e D'Ottavio dicevo che era solo questione di tempo"

Il Milan supera il Braga dopo i tiri di rigore e approda ai quarti di finale di Youth League, dove troverà una tra Real Madrid e RB Lipsia. Mister Ignazio Abate, al termine della partita, si è fermato a parlare ai microfoni di MilanNews.it. Eroi della sfida sono stati il capitano Kevin Zeroli, autore di un gol e del rigore decisivo, e il portiere Noah Raveyre, decisivo con due rigori parati nella lotteria finale e tante parate nel corso dei 90 minuti. Le parole di mister Abate sulla partita del portiere francese.

Così Abate su Noah Raveyre: "Raveyre l’ho conosciuto l’anno scorso, è un giocatore forte. Ad inizio anno, in ritiro, mi confrontavo con la società: il ragazzo si è sempre allenato con grandissima mentalità. Professionista esemplare, fortissimo tra i pali, i primi mesi sono stati di adattamento per il gioco. Era abituato a giocare poco con la palla, prima aveva altre richieste: non è una critica. Si è messo con la testa giusta a voler imparare, a fermarsi a fine allenamento. Mi confrontavo con Moncada e D’Ottavio dicendo che era solo questione di tempo perché il ragazzo sarebbe arrivato. Aveva tutto e così è stato. Ha trovato l’occasione, si è dimostrato pronto e sta dimostrando tutte le sue qualità. Non abbiamo anche Bartoccioni che è molto affidabile, abbiamo due bei profili"