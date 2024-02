MN - Abate sul cammino in Youth League: "Due volte di fila tra le migliori 8: complimenti ai miei ragazzi"

Il Milan supera il Braga dopo i tiri di rigore e approda ai quarti di finale di Youth League, dove troverà una tra Real Madrid e RB Lipsia. Mister Ignazio Abate, al termine della partita, si è fermato a parlare ai microfoni di MilanNews.it. Eroi della sfida sono stati il capitano Kevin Zeroli, autore di un gol e del rigore decisivo, e il portiere Noah Raveyre, decisivo con due rigori parati nella lotteria finale e tante parate nel corso dei 90 minuti. A fine partita il mister ha parlato degli obiettivi per i rossoneri in questo finale di stagione, tra campionato e Youth League.

Le parole di Abate a fine partita: "Avevo detto ai ragazzi che sarebbe stata una partita spartiacque per la nostra stagione. Mancano 11 partite di campionato, prima di tutto vogliamo migliorare il punteggio dell’anno scorso e possibilmente centrare i playoff, anche noi vogliamo vivere l’ultimo mese da protagonisti inseguendo un piccolo sogno. Non sarà facile. Adesso lunedì partita fondamentale con la Fiorentina. Dobbiamo recuperare tutti gli effettivi a pieno regime e allora diventiamo una squadra pericolosa per tutte e possiamo starci dentro. Senza 5-6 elementi la qualità generale e di impatto fisico si abbassa. Dovremo far giocare ragazzi più giovani e non sarà un problema, chiaramente poi le aspettative cambiano. Vedremo quello che sarà, ma noi venderemo cara la pelle per centrare i playoff. Me lo auguro per i miei ragazzi, ce la mettono tutta, un gruppo umile con una mentalità incredibile. Mi auguro che per la prima volta centrino l’obiettivo dei playoff perché se lo meritano. Gli faccio poi i complimenti perché per il secondo anno consecutivo siamo tra le 8 più forti, non era mai successo. La prima volta l’anno scorso, farlo per due anni di fila è un grande risultato"