MN - Primavera, lunedi la sfida all’Atalanta: si giocherà al Puma House of Football

MN - Primavera, lunedi la sfida all’Atalanta: si giocherà al Puma House of Football MilanNews.it
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Oggi alle 20:30La Primavera
di Andrea La Manna

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, la partita della primavera rossonera in programma lunedi alle ore 17:00, valida la 33° giornata del campionato Primavera 1, si giochera al Puma House of Football Peppino Vismara. Il campo, dopo i lavori, riapre al pubblico e per l'occasione l'ingresso libero. 

PRIMAVERA 1, LA CLASSIFICA 
1. Fiorentina 56 pt.
2. Parma 55 pt.
3. Cesena 55 pt.
4. Roma 53 pt.
5. Atalanta 49 pt.
6. Inter 49 pt. 
7. Bologna 48 pt.
8. Lecce 47 pt.
9. Juventus 47 pt.
10. Monza 45 pt.
11. Genoa 43 pt. 
12. Lazio 42 pt.
13. Milan 42 pt. 
14. Verona 41 pt.
15. Torino 39 pt.
16. Sassuolo 36 pt. 
17. Napoli 35 pt.
18. Cagliari 28 pt.
19. Frosinone 27 pt.
20. Cremonese 24 pt.
 