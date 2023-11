Primavera, alle 13 in campo a Empoli per la nona giornata di campionato

La Primavera di Ignazio Abate, capolista del campionato a braccetto con l'Inter e con un vantaggio di cinque punti sulle inseguitrici, fra due ore alle 13 sarà in campo in Toscana contro l'Empoli per giocare la nona giornata di campionato. I rossoneri sono reduci dalla vittoria in Coppa Italia e sono ancora imbattuti in campionato. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia mentre si potrà seguire il live testuale sul sito e l'app di MilanNews.it.