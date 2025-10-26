Primavera, che Lontani! Tripletta contro la sua ex squadra, ora il 2008 va al Mondiale U17
Nella giornata di ieri il Milan Primavera ha ottenuto il sesto risultato utile consecutivo e la terza vittoria nelle ultime sei: allo Sportitalia Village, in occasione della nona giornata del campionato di Primavera 1, i rossoneri di mister Giovanni Renna hanno letteralmente spazzato via il Cesena vincendo con il netto risultato di 7-2. I romagnoli si presentavano oggi al cospetto del Milan come terza della classe e avevano subito fino a questo momento 8 gol: oggi ne hanno incassati 7.
Prova meravigliosa di Simone Lontani che inaugura la gara con una doppietta e poi nella ripresa trova anche la personale tripletta. Ad abbellire una prestazione straordinaria anche un assist; il tutto contro la sua ex squadra. Il classe 2008 vola in vetta alla classifica marcatori e ora saluterà per qualche settimana i rossoneri perché partirà con l’Italia U17 alla volta del Mondiale di categoria in Qatar che si svolgerà dal 3 al 25 novembre.
