Primavera, esordio da titolare in campionato con gol per il 2009 Angelicchio
Mattia Angelicchio, giocatore rossonero classe 2009, ha fatto oggi il suo esordio da titolare in campionato con la maglia della Primavera del Milan contro la capolista Fiorentina e non poteva festeggiarlo nel modo migliore: è lui infatti che al 31' ha portato avanti il Diavolo contro i viola. Il giovane centrocampista è stato il più lesto in area di rigore a sfruttare un pallone vagante e a metterlo alle spalle del portiere viola con un preciso destro che si è insaccato all'angolino. A breve inizierà il secondo tempo del match.
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina:
MILAN (3-5-2): Longoni; Tartaglia, Colombo, Vladimirov; Nolli, Angelicchio, Mancioppi, Cisse, Perera; Scotti, Lontani. A disp.: Faccioli, Bianchi, Pagliei, Pandolfi, Dotta, Grassini, Borsani, Petrone, K. Mazzeo, Castiello, Vechiu. All. Renna
FIORENTINA: Leonardelli; Sadotti, Turnone, Deli, Puzzoli, Kone, Trapani, B. Mazzeo, Evangelista, Montenegro, Atzeni. A disp.: Fei, Bonanno, Maiorana, Perrotti, Jallow, Angiolini, Batignani, Giusto, Diallo, Conti, Sturli. All. Galloppa
