Primavera, gli impegni di aprile: lunedì 8 la prossima partita

Il Milan Primavera ha aperto bene il suo mese di aprile. Nel giorno di Pasquetta la squadra di mister Ignazio Abate ha superato la Juventus nella ventisettesima giornata di campionato di Primavera 1. I rossoneri hanno vinto a Vinovo per 1-0 e a risultare decisivo è stato il colpo di testa del solito Francesco Camarda, arrivato a quota sette gol in campionato e tredici stagionali. Tre punti fondamentali per i rossoneri che si fanno nuovamente sotto alla zona playoff che ora dista solamente un punto. Il mese di aprile, un po' come per la prima squadra, sarà un periodo cruciale per la stagione dei giovani rossoneri.

La squadra di Abate non solo si giocherà il posto ai playoff ma proverà anche a fare meglio dell'anno scorso nelle final four di Youth League. Il Milan sarà impegnato nelle semifinali il 19 aprile, contro il Porto. Eventuale finale fissata il 22 aprile, contro la vincente di Olympiacos-Nantes. Di seguito l'impegnativo calendario del Milan Primavera nel prossimo mese:

Lunedì 08/04, ore 18.30: Sampdoria-Milan - Campionato Primavera 1

Sabato 13/04, ore 11: Milan-Empoli - Campionato Primavera 1

Venerdì 19/04, ore 18: Porto-Milan - Semifinale Youth League

Lunedì 22/04, ore 18: eventuale finale Youth League

27/04 (data e orario da definire: Milan-Monza - Campionato Primavera 1